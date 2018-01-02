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Türkiye Akdeniz’De Sondaja Hazırlanıyor
02 Ocak 2018 Salı Saat 09:24

Türkiye Akdeniz’De Sondaja Hazırlanıyor

Türkiye Doğu Akdeniz’de  sondaj yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin Norveç’ten kullanımına aldığı yeni nesil teknoloji "Deepsea Metro-2" isimli sondaj gemisi gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından çalışmalarına ba

Türkiye Doğu Akdeniz’de  sondaj yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin Norveç’ten kullanımına aldığı yeni nesil teknoloji “Deepsea Metro-2” isimli sondaj gemisi gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından çalışmalarına başlayacak.

Deepsea Metro -2 gemisinin Kıbrıs açıklarında da sondaj yapması bekleniyor. Güney Kore’de imal edilen Sondaj gemisi 230 metrre uzunluğunda ve 51 bin ton ağırlığında.

Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin Deepsea Metro 2 sondaj gemisine sahip olarak Akdeniz ve Karadeniz de milli sondaj çalışmaları yürüteceklerini söylemiş ve  kimse Doğu Akdeniz’i babasının malı zannetmesin . Bizim sondajlarımız birilerini rahatsız edecek demişti.

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