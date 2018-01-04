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Hak-Sen’Den Uyarı
Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Başkanı İzzet Türkmen, Yeşilköy Kooperatifi sekreterinin emekliye ayrılması gerekirken yasa dışı şekilde görevine devam ettiğini savunarak, söz konusu sekreter 8 Ocak’a kadar görevden alınmazsa Yeşilköy Kooperatifi’nin tüm birimlerinde süresiz grev dahil hukuki eyleme gideceklerini duyurdu.
Türkmen, konu hakkında bugün itibarıyla Başbakanlık’a, Ombudsman’a, Mali Polis’e ve ilgili bankalara yazılı şikayette bulunacaklarını da kaydetti.
İzzet Türkmen, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Haksen ile Yeşilköy Kooperatifi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girdiğini anımsattı, sözleşme gereği 1 Ocak itibarıyla emekliye ayrılması gereken kooperatif sekreterinin görevini devretmediğini öne sürdü.
Türkmen, “8 Ocak’a kadar bu şahıs görevden alınmaza Hak-Sen Yeşilköy Kooperatifi’nin tüm birimlerinde süresiz grev dahil hukuki eylemliliğe gidecek. Sendikamız bugün itibarı ile Başbakanlık’a, Ombudsman’a, Mali Polis’e ve ilgili şahsın imza yetkisi olan bankalara yazılı olarak ihbar verecek ve bu hukuksuzluğa son verilmesini talep edecek” dedi.Türkmen, bu konuda görevini yapmaktan imtina eden tüm yetkililer için de hukuk davası açacaklarını belirtti.
Açıklamasında, kooperatif sekreteri hakkında bazı iddialara da yer veren Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, bu kişinin çalışanlara baskı uyguladığını, fiziki saldırıda bulunduğunu, hatta bir çalışanı darp ettiğini öne sürdü.
Polise suç duyurusunda bulunulduğunu da söyleyen İzzet Türkmen, yetkililerin bu duruma göz yumduğunu, polisin soruşturmayı ilerletmediğini iddia etti.Hak-Sen’in mukayyitliğe suç duyurusunda bulunduğunu da aktaran Türkmen, 2 ayda buraya bir soruşturma memuru atanmadığını iddia etti.
Konunun Başbakanlık müsteşarının da bilgisine getirildiğini söyleyen İzzet Türkmen, müsteşarı da gereğini yapmamakla suçladı.
Türkmen, “Siyaset hukukun üstüne çıkarılıyor” dedi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans