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Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm taraflara Kore Yarımadası sorununun çözümü için ortak çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Güney ve Kuzey Kore arasındaki iletişim hattının açılmasına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a “nükleer buton” tepkisine yönelik soruları cevapladı.
Gıng, Kuzey Kore’nin Güney Kore ile 2016’da kapattığı iletişim hattını yeniden açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Çin tarafı olarak Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.
İki tarafa Güney Kore’de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nı fırsat olarak görmeleri çağrısını yineleyen Sözcü, Seul ve Pyongyang yönetimlerini ikili ilişkilerin iyileşmesi noktasında desteklediklerini kaydetti.
Sözcü Gıng, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile yaşadığı “nükleer buton” tartışması ile ilgili olarak da tarafları itidali sürdürmeye çağırarak, iki ülkenin en kısa zamanda barış görüşmelerine dönmelerini umduklarını söyledi.
Kore Yarımadası’nın durumunun karmaşık ve hassas olduğuna işaret eden Gıng, “Kore Yarımadası sorunu temelde güvenlik sorundur. Nükleer konusu ise ABD ve Kuzey Kore arasındaki çatışmadır. ABD ve Kuzey Kore’nin soruna doğrudan taraf olan iki ülke olarak bir an önce diyalog görüşmelerine geri dönmesini, karşılıklı güveni tesis etmesini umuyoruz.” diye konuştu.
Sözcü Gıng ayrıca, tüm tarafların yarımadadaki mevcut durumun olumlu yönde seyrine bakmaları ve sorunun çözümü için ortak çaba harcamaları gerektiğini bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, “nükleer silah butonunun” daima masasında olduğu ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kim’e, “Kim Jong-un, ‘nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu’ açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor.” sözleriyle yanıt vermişti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans