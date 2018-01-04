4 Ocak 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
03 Ocak 2018 Çarşamba Saat 15:05

Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm taraflara Kore Yarımadası sorununun çözümü için ortak çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm taraflara Kore Yarımadası sorununun çözümü için ortak çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Güney ve Kuzey Kore arasındaki iletişim hattının açılmasına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a “nükleer buton” tepkisine yönelik soruları cevapladı.
Gıng, Kuzey Kore’nin Güney Kore ile 2016’da kapattığı iletişim hattını yeniden açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, Çin tarafı olarak Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

İki tarafa Güney Kore’de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nı fırsat olarak görmeleri çağrısını yineleyen Sözcü, Seul ve Pyongyang yönetimlerini ikili ilişkilerin iyileşmesi noktasında desteklediklerini kaydetti.

Sözcü Gıng, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile yaşadığı “nükleer buton” tartışması ile ilgili olarak da tarafları itidali sürdürmeye çağırarak, iki ülkenin en kısa zamanda barış görüşmelerine dönmelerini umduklarını söyledi.
Kore Yarımadası’nın durumunun karmaşık ve hassas olduğuna işaret eden Gıng, “Kore Yarımadası sorunu temelde güvenlik sorundur. Nükleer konusu ise ABD ve Kuzey Kore arasındaki çatışmadır. ABD ve Kuzey Kore’nin soruna doğrudan taraf olan iki ülke olarak bir an önce diyalog görüşmelerine geri dönmesini, karşılıklı güveni tesis etmesini umuyoruz.” diye konuştu.

Sözcü Gıng ayrıca, tüm tarafların yarımadadaki mevcut durumun olumlu yönde seyrine bakmaları ve sorunun çözümü için ortak çaba harcamaları gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, “nükleer silah butonunun” daima masasında olduğu ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kim’e, “Kim Jong-un, ‘nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu’ açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor.” sözleriyle yanıt vermişti.

Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans