Çin’De 553 Otomobil Modelinin Üretimi Yasaklandı

Elektrikli araç üretimini teşvik için benzinli araç satışlarını kademeli olarak yasaklama kararı alan Çin, yeni bir adım daha attı ve 553 otomobil modelinin üretimini yasakladı.

Söz konusu otomobil modellerinin hükümetin sıkı yakıt tüketimi standartlarını karşılamadığı ifade edildi.

Yasaklanan modellerin üreticileri arasında yabancı ortaklı Beijing Benz Automotive, Chery ve FAW-Volkswagen de bulunuyor.

Bloomberg’e göre yasaklı modeller arasından Mercedes, Audi ve Chevrolet gibi markaların bazı modelleri yer alıyor.

İki gün önce yerel basına yansıyan haberler hükümet tarafından da doğrulandı. Yasak, 1 Ocak 2018’te yürürlüğe girdi.