- Kıbrıs Türk Sanayi Odası’Nda Görev Değişimi
- Ktams,lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’Nde Tam Gün Grevde
- Birinci Lig Temsilcisi Değirmenlik’Te Ahmet Zaifoğlu Görevi Bıraktı
- Çin’De 553 Otomobil Modelinin Üretimi Yasaklandı
- Digem Son Saniyede Galip
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- Hak-Sen’Den Uyarı
- Tufad Yeni Yılda Uygulanacak Programlar İçin Hazırlık Yapıyor
- Güzelyurt’Ta Soygun!
- Kadri Alagöz İstifa Etti
- İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
- İphone Sahipleri Dikkat!
- Topaloğlu’Nun Yerine Ertürk
- Emre Ve Beyazi Mtg’Li Oldu
- Ydü Ekaterinburg Deplasmanında
- Filipinler’De “Agaton” Fırtınası
- Suriye’De Rus Helikopteri Düştü
- Conıfa Toplantısı Acapulco’Da
- İran’Daki Protestolar
- Gazimağusa’da Kardeşini Yaralayan U.z Hala Aranıyor
- Abd Dışişleri Bakanlığı’Ndan İran Açıklaması
- Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
- Trump’Tan Filistin’E ‘Yardımları Kesme’ Tehdidi
- Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı
- Kıbrıs Müzakereleri
- Trump’In Müslüman Karşıtı Retoriği Mas-Icna Kongresine Damga Vurdu
- Suriye’Deki Katliam
- İngiltere’Den İran’Daki Protestolara İlişkin Açıklama
- İsrail Gazze’De El-Kassam Tugayları’Nın Mevzilerini Vurdu
- Venezuela’da Asgari Ücrete Yüzde 40 Zam
- Alsancak Cinayeti
- Yunanistan Darbecilerden Birine Sığınma Hakkı Verdi
- Sabaha Karşı Meydana Gelen Kazada Ölen Kadının Kimliği De Tespit Edildi
- Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.
- Tüm Sürücülerin Dikkatine!
Gerileri
- İphone Sahipleri Dikkat!
- İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
- Gazimağusa’da Kardeşini Yaralayan U.z Hala Aranıyor
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Güzelyurt’Ta Soygun!
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- Çin’De 553 Otomobil Modelinin Üretimi Yasaklandı
- Suriye’De Rus Helikopteri Düştü
- İran’Daki Protestolar
- Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
- Hak-Sen’Den Uyarı
- Kıbrıs Türk Sanayi Odası’Nda Görev Değişimi
- Ktams,lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’Nde Tam Gün Grevde
- Yunanistan Darbecilerden Birine Sığınma Hakkı Verdi
- Türkiye Akdeniz’De Sondaja Hazırlanıyor
- Albayrak’Tan Türkiye’Nin İlk Sondaj Gemisi İle İlgili Açıklama
- Milli Piyango’Da Şanslı Biletlerden Biri Kktc’De
- Sabaha Karşı Meydana Gelen Kazada Ölen Kadının Kimliği De Tespit Edildi
- Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.
- Ydü’Den Anlamlı Bağış
Karakter boyutu :
03 Ocak 2018 Çarşamba Saat 15:07
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’nde bugün elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:30-1
Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’nde bugün elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:30-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- Güzelyurt’Ta Soygun!
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Gazimağusa’da Kardeşini Yaralayan U.z Hala Aranıyor
- Alsancak Cinayeti
- Ydü’Den Anlamlı Bağış
- Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.
- Sabaha Karşı Meydana Gelen Kazada Ölen Kadının Kimliği De Tespit Edildi
- » Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.
- » Albayrak’Tan Türkiye’Nin İlk Sondaj Gemisi İle İlgili Açıklama
- » Tüm Sürücülerin Dikkatine!
- » Bulgaristan Ab Dönem Başkanlığını Devralıyor
- » Milli Piyango’Da Şanslı Biletlerden Biri Kktc’De
- » Türkiye Akdeniz’De Sondaja Hazırlanıyor
- » İngiltere’Den İran’Daki Protestolara İlişkin Açıklama
- » Yunanistan Darbecilerden Birine Sığınma Hakkı Verdi
- » Sabaha Karşı Meydana Gelen Kazada Ölen Kadının Kimliği De Tespit Edildi
- » Ydü’Den Anlamlı Bağış
- » İsrail Gazze’De El-Kassam Tugayları’Nın Mevzilerini Vurdu
- » Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı
- » Kıbrıs Müzakereleri
- » Vakıflar, 2017’De 4 Milyon Tl’Lik Hayır İşi Yaptı
- » Alsancak Cinayeti
- » Hak-Sen’Den Uyarı
- » Kıbrıs Türk Sanayi Odası’Nda Görev Değişimi
- » Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
- » İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
- » Güzelyurt’Ta Soygun!
- » Gazimağusa’da Kardeşini Yaralayan U.z Hala Aranıyor
- » Çin’De 553 Otomobil Modelinin Üretimi Yasaklandı
- » Ktams,lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’Nde Tam Gün Grevde
- » İphone Sahipleri Dikkat!
- » Suriye’De Rus Helikopteri Düştü
- » Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » İran’Daki Protestolar
- » Kıbrıs Türk Sanayi Odası’Nda Görev Değişimi
- » Ktams,lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’Nde Tam Gün Grevde
- » Birinci Lig Temsilcisi Değirmenlik’Te Ahmet Zaifoğlu Görevi Bıraktı
- » Çin’De 553 Otomobil Modelinin Üretimi Yasaklandı
- » Digem Son Saniyede Galip
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- » Hak-Sen’Den Uyarı
- » Tufad Yeni Yılda Uygulanacak Programlar İçin Hazırlık Yapıyor
- » Güzelyurt’Ta Soygun!
- » Kadri Alagöz İstifa Etti
- » İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
- » İphone Sahipleri Dikkat!
- » Topaloğlu’Nun Yerine Ertürk
- » Emre Ve Beyazi Mtg’Li Oldu
- » Ydü Ekaterinburg Deplasmanında
- » Filipinler’De “Agaton” Fırtınası
- » Suriye’De Rus Helikopteri Düştü
- » Conıfa Toplantısı Acapulco’Da
- » İran’Daki Protestolar
- » Gazimağusa’da Kardeşini Yaralayan U.z Hala Aranıyor
- » Abd Dışişleri Bakanlığı’Ndan İran Açıklaması
- » Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
- » Trump’Tan Filistin’E ‘Yardımları Kesme’ Tehdidi
- » Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı
- » Kıbrıs Müzakereleri
- » Trump’In Müslüman Karşıtı Retoriği Mas-Icna Kongresine Damga Vurdu
- » Suriye’Deki Katliam
- » İngiltere’Den İran’Daki Protestolara İlişkin Açıklama
- » İsrail Gazze’De El-Kassam Tugayları’Nın Mevzilerini Vurdu
- » Venezuela’da Asgari Ücrete Yüzde 40 Zam
- » Alsancak Cinayeti
- » Yunanistan Darbecilerden Birine Sığınma Hakkı Verdi
- » Sabaha Karşı Meydana Gelen Kazada Ölen Kadının Kimliği De Tespit Edildi
- » Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.
- » Tüm Sürücülerin Dikkatine!
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans