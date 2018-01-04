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İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
03 Ocak 2018 Çarşamba Saat 15:07

İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

İstanbul'un Sultangazi İlçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası rogarların tıkanması ve taşması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarını ve bir iş yerini su bastı. Şehir genelinde gece saatlerinde yıldırı

İstanbul’un Sultangazi İlçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası rogarların tıkanması ve taşması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarını ve bir iş yerini su bastı.

Şehir genelinde gece saatlerinde yıldırım ve şimşeklerle birlikte etkili olan sağanak esnasında, bazı ilçelerde rögarların tıkanması ve taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

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