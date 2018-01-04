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Abd’Den ‘Kuzey Kore’Ye Askeri Operasyon İddiası’ Açıklaması
ABD’nin Kuzey Kore’ye askeri operasyon düzenleyeceğine ilişkin bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialar Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı.
Amerikan CBS ve NBC televizyonlarının dün Pyongyang yönetiminin yeni bir balistik füze denemesine hazırlandığını duyurması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni yıl konuşmasında artık masasında nükleer silah butonunun bulunduğunu ifade etmesi, Washington’da Kuzey Kore konusundaki tartışmaları gündemin en öne çıkan konusu haline getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise Kim Jong-un’a yanıt vermekte gecikmedi. Trump masasındaki nükleer düğmenin Kim’in düğmesinden daha büyük ve çalışabilir durumda olduğunu belirterek, Pyongyang’ı Twitter üzerinden tehdit etti.
Amerikan medyası da Pentagon’un Kuzey Kore konusunda hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.
Amerikan Fox News kanalı, Kuzey Kore’nin ABD’nin şartlarını yerine getirmek üzere nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon’un Kuzey Kore’ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu iddiasını ortaya attı.
Fox News ayrıca Pentagon’da Kuzey Kore konusunda hazırlıkların arttığını ve Güney Kore’nin ev sahipliğini yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın ardından ABD yönetiminin elindeki seçenekleri tekrar değerlendireceğini kaydetti.
Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Konunun halen diplomasi ile çözülmesini beklediklerini belirterek, ABD’nin Kuzey Kore’ye tek taraflı saldırı düzenleyeceğini iddia eden haberleri yalanlayan Manning, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis’in de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası’nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır.” diye konuştu.
Trump ile Kim arasındaki nükleer düğme polemiği gündemdeki yerini korurken nükleer gibi ciddi bir konunun konuşulması ABD’de Trump’ın başkanlık konusundaki salahiyetine yönelik kaygılara yol açtı.
Beyaz Saray basın brifinginde bir gazeteci, Sözcü Sarah Sanders’e “Bu nükleer tehditlerle ilgili paylaşımlardan sonra nükleer düğme konusunu bu kadar hafife aldığından dolayı Amerikan halkı Başkan’ın zihni sağlığı konusunda endişelenmeli mi?” sorusunu yöneltti.
Sanders bu soruya, “Başkan’ın ve bu ülke halkının Kuzey Kore liderinin akli sağlığı konusunda kaygılanması gerektiğini düşünüyorum. Tehdit eden o, yıllardır defalarca füze denemesi yapan o ve bu başkan boyun eğecek, zayıf duracak bir başkan değil. Yapacağına söz verdiği şeyleri yapmaya bakar.” yanıtını verdi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans