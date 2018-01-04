Lefkoşa Sosyal Sigortalar’Da Grev Yarın Da Devam Edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın, müfettişlerin veznedar veya memur olarak çalıştırıldığı gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği müfettişlik biriminde bugün başlattığı grev yarın da devam edecek.

Sendikanın açıklamasına göre, “mevcut sorunların çözülmesi için ilgili bakanlık tarafından olumlu adım atılmaması” nedeniyle grev yarın da sürecek.