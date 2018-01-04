Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevcut parametrelerle 10 yıl da müzakere edilse bile Rum tarafının çözüme yanaşmayacağını vurguladı…

Bundan sonraki sürece ilişkin olarak da Çavuşoğlu, “seçim bitince KKTC ile oturup konuşacağız” dedi…

Türkiye Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki medya kuruluşlarının temsilcileriyle dış politika vizyonunu paylaşmak üzere Ankara Palas Devlet Konukevi’nde toplantı düzenledi.

Çavuşoğlu, konuşmasında Kıbrıs konusunda da konuştu…

Pazar günü ülkede yapılacak seçimi anımsatan Çavuşoğlu, “Seçim bitince KKTC ile oturup konuşacağız. O günkü parametrelerde sıkıntı yoktu, o parametrelerle Rum tarafı çözüm istemedi ve bir şeyi anladık ki bu parametrelerle 10 yıl da müzakere etsek Rum tarafı çözüme yanaşmayacak” dedi…

Kıbrıs konusunda müzakerelerin başarısız olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türk tarafının yapıcı tutumunun herkes tarafından görüldüğünü ve takdir edildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Rum tarafının tanınmış bir devleti var, AB’ye üye, ekonomisi görece olarak biraz daha iyi, her ne kadar açık biraz kapansa da. Dolayısıyla niye yönetimi paylaşsın, gücü niye paylaşsın. Hatta diyorlar ki ‘Bizim hastaneler daha iyi, niye hastaneleri paylaşalım, ekonomiyi niye paylaşalım.’ Bu mentalitenin değişeceğini zannetmiyorum” diye konuştu…