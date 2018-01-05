- Macron’Dan Müttefiklere Eleştiri
- Suudi Petrol Devi Anonim Şirkete Dönüştürülüyor
- Kıtob’Un 27’Nci Olağan Genel Kurulu Bugün Yapıldı
- Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Ydü Sonunu Getiremedi 82 – 77
- Lefkoşa’Da Kanalizasyon Çalışması…
- Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- Güreşte Genel Kurul Hazırlığı
- İskele’De Ertürk Dönemi
- Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu
- Dartsta İlk Devre Tamamlandı
- Abd’De Aşırı Soğuklar 16 Can Aldı
- Kktc Ülkü Ocakları: Hiçbir Parti, Kurum Ve Aday İle Bağımız Yok
- Kaymaklı’Dan Sürpriz Karar
- Derviş Kolcu Ocak’Ta
- Abd’Nin Kuzey Kore Gerginliği
- İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
- Ab’Den İsrail’E İdam Tepkisi
- Daü’Nün Konuğu Cüneyt Çakır
- Mete Yolcu
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Fransa’Daki “Eleanor” Kasırgası
- İran, Abd’Yi Bm’Ye Şikayet Etti
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar’Da Grev Yarın Da Devam Edecek
- Tesla’Nın Elektrikli Otomobili Amerika Kıtası Rekorunu Kırdı
- İran: Rejim Karşıtı Gösteriler Sona Erdi
- Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- Okullar 8 Ocak’Ta Tatil Oluyor
- 8 Kişi Hırsızlıktan Tutuklandı
- İsrail’Den Gazze’Ye Hava Saldırısı
- Abd’Den ‘Kuzey Kore’Ye Askeri Operasyon İddiası’ Açıklaması
- Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- Ydü, Ekaterinburg Engelini Aşamadı: 77-82
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu
- Kıtob’Un 27’Nci Olağan Genel Kurulu Bugün Yapıldı
- Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!
- Lefkoşa’Da Kanalizasyon Çalışması…
- İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
- Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
- Kktc Ülkü Ocakları: Hiçbir Parti, Kurum Ve Aday İle Bağımız Yok
- Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
- 8 Kişi Hırsızlıktan Tutuklandı
- Okullar 8 Ocak’Ta Tatil Oluyor
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar’Da Grev Yarın Da Devam Edecek
- İran, Abd’Yi Bm’Ye Şikayet Etti
- İsrail’Den Gazze’Ye Hava Saldırısı
- Abd’Den ‘Kuzey Kore’Ye Askeri Operasyon İddiası’ Açıklaması
- İphone Sahipleri Dikkat!
Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
Suriye’de Beşşar Esed Rejimi’nin dünden bu yana Rusya’nın desteğiyle yaptığı hava saldırıları şiddetlenerek sürüyor.
Suriye’de Esad rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta’ya Rus desteğiyle düzenlediği hava saldırılarının yanı sıra karadan da operasyon başlattı.
Rejim, öğle saatlerinde, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta’ya bu kez karadan saldırdı.
Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanın muhaliflerce çevrelenmesi üzerine Rusya, rejime hava desteği vermeye başlamıştı.
Esad rejiminin 4 generalini Haresta’daki çatışmalarda kaybettiği belirtiliyor.
Sivil Savunma kaynakları ise, dün geceki saldırılarda ölen sivillerin sayısının 27’ye çıktığını bildirdi.
Şam’ın doğusunda yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde 5 Mayıs’ta gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldırıları artarken, ablukası da sıkılaştı.
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- Güzelyurt’Ta Soygun!
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Gülsün Yılsev Adına Kayıtlı İki Araç Kundaklandı.
- » Tüm Sürücülerin Dikkatine!
- » Yunanistan Darbecilerden Birine Sığınma Hakkı Verdi
- » Türkiye Akdeniz’De Sondaja Hazırlanıyor
- » Sabaha Karşı Meydana Gelen Kazada Ölen Kadının Kimliği De Tespit Edildi
- » Albayrak’Tan Türkiye’Nin İlk Sondaj Gemisi İle İlgili Açıklama
- » İngiltere’Den İran’Daki Protestolara İlişkin Açıklama
- » Milli Piyango’Da Şanslı Biletlerden Biri Kktc’De
- » Bulgaristan Ab Dönem Başkanlığını Devralıyor
- » Ydü’Den Anlamlı Bağış
- » Alsancak Cinayeti
- » İsrail Gazze’De El-Kassam Tugayları’Nın Mevzilerini Vurdu
- » Kıbrıs Müzakereleri
- » Vakıflar, 2017’De 4 Milyon Tl’Lik Hayır İşi Yaptı
- » Hamas’Tan “Barış Sürecini Sonlandırma” Çağrısı
- » Çin’Den Kore Yarımadası İçin Diyalog Çağrısı
- » Hak-Sen’Den Uyarı
- » Gazimağusa’da Kardeşini Yaralayan U.z Hala Aranıyor
- » Abd’Den ‘Kuzey Kore’Ye Askeri Operasyon İddiası’ Açıklaması
- » İran, Abd’Yi Bm’Ye Şikayet Etti
- » Okullar 8 Ocak’Ta Tatil Oluyor
- » İstanbul’Da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
- » Çin’De 553 Otomobil Modelinin Üretimi Yasaklandı
- » İsrail’Den Gazze’Ye Hava Saldırısı
- » Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- » Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- » Suriye’De Rus Helikopteri Düştü
- » Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- » Lefkoşa Sosyal Sigortalar’Da Grev Yarın Da Devam Edecek
- » İphone Sahipleri Dikkat!
- » Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- » Kıbrıs Türk Sanayi Odası’Nda Görev Değişimi
- » Güzelyurt’Ta Soygun!
- » 8 Kişi Hırsızlıktan Tutuklandı
- » Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
- » Ktams,lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’Nde Tam Gün Grevde
- » Macron’Dan Müttefiklere Eleştiri
- » Suudi Petrol Devi Anonim Şirkete Dönüştürülüyor
- » Kıtob’Un 27’Nci Olağan Genel Kurulu Bugün Yapıldı
- » Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!
- » Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- » Ydü Sonunu Getiremedi 82 – 77
- » Lefkoşa’Da Kanalizasyon Çalışması…
- » Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
- » Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- » Güreşte Genel Kurul Hazırlığı
- » İskele’De Ertürk Dönemi
- » Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu
- » Dartsta İlk Devre Tamamlandı
- » Abd’De Aşırı Soğuklar 16 Can Aldı
- » Kktc Ülkü Ocakları: Hiçbir Parti, Kurum Ve Aday İle Bağımız Yok
- » Kaymaklı’Dan Sürpriz Karar
- » Derviş Kolcu Ocak’Ta
- » Abd’Nin Kuzey Kore Gerginliği
- » İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
- » Ab’Den İsrail’E İdam Tepkisi
- » Daü’Nün Konuğu Cüneyt Çakır
- » Mete Yolcu
- » Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- » Fransa’Daki “Eleanor” Kasırgası
- » İran, Abd’Yi Bm’Ye Şikayet Etti
- » Lefkoşa Sosyal Sigortalar’Da Grev Yarın Da Devam Edecek
- » Tesla’Nın Elektrikli Otomobili Amerika Kıtası Rekorunu Kırdı
- » İran: Rejim Karşıtı Gösteriler Sona Erdi
- » Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
- » Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- » Okullar 8 Ocak’Ta Tatil Oluyor
- » 8 Kişi Hırsızlıktan Tutuklandı
- » İsrail’Den Gazze’Ye Hava Saldırısı
- » Abd’Den ‘Kuzey Kore’Ye Askeri Operasyon İddiası’ Açıklaması
- » Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- » Ydü, Ekaterinburg Engelini Aşamadı: 77-82
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans