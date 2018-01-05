Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı

Suriye’de Beşşar Esed Rejimi’nin dünden bu yana Rusya’nın desteğiyle yaptığı hava saldırıları şiddetlenerek sürüyor.

Suriye’de Esad rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta’ya Rus desteğiyle düzenlediği hava saldırılarının yanı sıra karadan da operasyon başlattı.

Rejim, öğle saatlerinde, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta’ya bu kez karadan saldırdı.

Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanın muhaliflerce çevrelenmesi üzerine Rusya, rejime hava desteği vermeye başlamıştı.

Esad rejiminin 4 generalini Haresta’daki çatışmalarda kaybettiği belirtiliyor.

Sivil Savunma kaynakları ise, dün geceki saldırılarda ölen sivillerin sayısının 27’ye çıktığını bildirdi.

Şam’ın doğusunda yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde 5 Mayıs’ta gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldırıları artarken, ablukası da sıkılaştı.