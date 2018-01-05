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05 Ocak 2018 Cuma Saat 09:34
İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen İzle-Tartış etkinliğinde “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek. Merkez’den verilen bilgiye göre, film, cumartesi saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterilecek. İzle-Tart
Baraka Kültür Merkezi tarafından düzenlenen İzle-Tartış etkinliğinde “Ben Daniel Blake” filmi gösterilecek.
Merkez’den verilen bilgiye göre, film, cumartesi saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi’nde ücretsiz gösterilecek.
İzle-Tartış etkinliği Baraka Kültür Merkezi tarafından aylık düzenleniyor.
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