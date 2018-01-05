Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!

İspanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren şiddetli fırtınalar üç kişinin ölmesine, en az 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde iki kişi büyük bir dalga nedeniyle boğulurken bir kişi de Fransız Alpleri’nde kayak yaparken üstüne ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Hollanda’da yetkililer ilk defa ülkenin beş ana deniz bariyerini aynı anda kapattı. ..Amsterdam’da saatte 110 kilometreyi geçen hızda esen rüzgarlar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Rüzgarlar Fransa’da ise saatte 147 kilometre hıza ulaştı.

Fırtına nedeniyle ülkede dördü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Paris’teki Eyfel Kulesi şiddetli rüzgarlar nedeniyle ziyarete kapatılırken parklar da dalların düşme riskine karşı halka kapatıldı.

İsviçre’de bir vagonun rüzgar nedeniyle raydan çıkıp devrilmesi nedeniyle sekiz kişi yaralandı. Ülkede en hızlı rüzgar rekoru Lucerne kenti yakınlarında saatte 195 kilometre ile kırılırken İsviçre genelinde 14 bin eve elektrik verilemedi.

Rüzgarlar nedeniyle St Gallen kantonunda kayakçılar teleferikte mahsur kaldı.