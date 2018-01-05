Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu

Meteoroloji Dairesi, bu gece için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda, bugün saat 20:00 ile yarın saat 05:00 arasında, sağanak veya gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli (metrekareye 21-5