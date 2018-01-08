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08 Ocak 2018 Pazartesi Saat 08:42
Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, oy sayımı sürerken basının karşısına çıktı. Şefik, oyların sayımının sabah saatlerinde tamamlanacağını, kimlerin milletvekili olduğunun ise gece belli olacağını açıkladı. Açık
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, oy sayımı sürerken basının karşısına çıktı.
Şefik, oyların sayımının sabah saatlerinde tamamlanacağını, kimlerin milletvekili olduğunun ise gece belli olacağını açıkladı.
Açıklamasında basına teşekkür eden Şefik, “Seçim boyunca YSK kurallarına uymaya özen gösterdiniz. Bu bize olan saygınızın göstergesidir. Bir cevap olarak sizi bekletmeden size yasağı kaldırdık ve rahat bir yayın yapmanıza olanak sağladık” dedi.
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