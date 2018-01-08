Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte BRT’ye açıklama yaptı…

Özgürgün, demokratik bir seçim süreci yaşandığını belirtti ve süreç içerisinde hiçbir gerginlik yaşanmadığını anımsattı…

UBP’nin her zaman başarılı icraatlar yapan hükümetler kurduğunu ifade eden Özgürgün, seçimlerin de önemli dönüm noktaları olduğunu söyledi…

Kıbrıs Türk halkına partilerine verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür eden Özgürgün, hedeflerinin halka hizmet olduğunu aktardı…

Birlik ve güç içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Özgürgün, desteğin kendilerine büyük bir sorumluluk da verdiğini anlattı…

Gelinen aşamada halka yürekten teşekkür eden Özgürgün, en büyük hedeflerinin refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kıbrıs Türk halkı yaratmak olduğunu söyledi…

Özgürgün, hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyleyerek, halkın sandığa yansıttığına da saygı duyacaklarını ve sorumluluklarını şu anda alıp ileriye taşıyacaklarını aktardı…

Özgürgün, tam netice çıkınca net bir değerlendirme yapacaklarını da vurguladı…

Sonuçların netleşmesiyle birlikte 3’üncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ile UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün balkon konuşması yaptı.

Derviş Eroğlu, halka UBP’yi bir kez daha birinci parti yaptığı için teşekkür etti…

Bugünden sonra artık iş yapma zamanı geldiğini belirten Eroğlu, UBP’yi zaferden zafere taşırken, KKTC’yi daha refah bir seviyeye ulaştırmak için çalışacaklarını vurguladı…

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de Eroğlu’na yürekten teşekkür ederek, “biz biriz, bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz. Size yürekten teşekkür ediyorum” dedi…

“Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir” diyen Özgürgün, UBP’nin birinci parti olarak sandıktan çıktığını, halkın refahı, mutluluğu ve kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi…