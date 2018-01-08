8 Ocak 2018 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
08 Ocak 2018 Pazartesi Saat 08:43

Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte BRT’ye açıklama yaptı… Özgürgün, demokratik bir seçim süreci yaşandığını belirtti ve süreç içerisinde hiçbir gerginlik yaşanmadığı

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte BRT’ye açıklama yaptı…

Özgürgün, demokratik bir seçim süreci yaşandığını belirtti ve süreç içerisinde hiçbir gerginlik yaşanmadığını anımsattı…

UBP’nin her zaman başarılı icraatlar yapan hükümetler kurduğunu ifade eden Özgürgün, seçimlerin de önemli dönüm noktaları olduğunu söyledi…

Kıbrıs Türk halkına partilerine verdiği destekten dolayı yürekten teşekkür eden Özgürgün, hedeflerinin halka hizmet olduğunu aktardı…

Birlik ve güç içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Özgürgün, desteğin kendilerine büyük bir sorumluluk da verdiğini anlattı…

Gelinen aşamada halka yürekten teşekkür eden Özgürgün, en büyük hedeflerinin refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kıbrıs Türk halkı yaratmak olduğunu söyledi…

Özgürgün, hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyleyerek, halkın sandığa yansıttığına da saygı duyacaklarını ve sorumluluklarını şu anda alıp ileriye taşıyacaklarını aktardı…

Özgürgün, tam netice çıkınca net bir değerlendirme yapacaklarını da vurguladı…

Sonuçların netleşmesiyle birlikte 3’üncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ile UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün balkon konuşması yaptı.
Derviş Eroğlu, halka UBP’yi bir kez daha birinci parti yaptığı için teşekkür etti…

Bugünden sonra artık iş yapma zamanı geldiğini belirten Eroğlu, UBP’yi zaferden zafere taşırken, KKTC’yi daha refah bir seviyeye ulaştırmak için çalışacaklarını vurguladı…

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de Eroğlu’na yürekten teşekkür ederek, “biz biriz, bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz. Size yürekten teşekkür ediyorum” dedi…

“Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir” diyen Özgürgün, UBP’nin birinci parti olarak sandıktan çıktığını, halkın refahı, mutluluğu ve kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi…

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans