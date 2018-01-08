- Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- İskele’De Ertürk Dönemi
- Mete Yolcu
- Güreşte Genel Kurul Hazırlığı
- Lefkoşa’Da Kanalizasyon Çalışması…
- Ydü Sonunu Getiremedi 82 – 77
- Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!
- Kıtob’Un 27’Nci Olağan Genel Kurulu Bugün Yapıldı
- Daü’Nün Konuğu Cüneyt Çakır
- Kaymaklı’Dan Sürpriz Karar
- Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
- Macron’Dan Müttefiklere Eleştiri
- Abd’Nin Kuzey Kore Gerginliği
- İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
- Ab’Den İsrail’E İdam Tepkisi
- Kktc Ülkü Ocakları: Hiçbir Parti, Kurum Ve Aday İle Bağımız Yok
- Abd’De Aşırı Soğuklar 16 Can Aldı
- Dartsta İlk Devre Tamamlandı
- Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu
- Suudi Petrol Devi Anonim Şirkete Dönüştürülüyor
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Derviş Kolcu Ocak’Ta
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- İran, Abd’Yi Bm’Ye Şikayet Etti
- İran: Rejim Karşıtı Gösteriler Sona Erdi
- Fransa’Daki “Eleanor” Kasırgası
- Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
- Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu
- Kıtob’Un 27’Nci Olağan Genel Kurulu Bugün Yapıldı
- Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!
- Lefkoşa’Da Kanalizasyon Çalışması…
- İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
- Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
- Kktc Ülkü Ocakları: Hiçbir Parti, Kurum Ve Aday İle Bağımız Yok
- Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Denktaş, konuşmasına UBP’yi kutlayarak başladı.
Demokrat Parti olarak bu süreçte kendi üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını belirten Denktaş ‘Son derece iyi bir kadroyla yola çıktık ve bu DP’nin özüne dönüşüdür demiştik. Elbette bu sonucu hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte geleceğe dönük birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi de biliyoruz’ dedi.
Seçime son derece iyi hazırlandıklarını ve iyi bir kampanya dönemi yaşadıklarını kaydeden Serdar Denktaş, Demokrat Parti’ye karşı bir algı operasyonu yürütüldüğünü söyledi.
Denktaş ‘DP’yi en başarılı icraat döneminde baraj altı göstermeye çalışılan operasyona karşı hak etmediğimiz ama barajla alakası olmayan bir sonuçla bu yarışı bitiriyoruz. Gelecek dönem bizim için çok daha farklı olacak’ diye konuştu.
Denktaş, halkın kararına saygı duyduklarını da ifade ederek, bu kararı parti kurullarınca değerlendirip yeni bir anlayışla yola devam edeceklerini söyledi.
Konuşmasında, bazı kesimlere selam göndermek istediğini söyleyen Denktaş, “Partinin içinde yer alan geçmiş dönemlerde bu partiden nemalanan son icraat dönemimizde partinin adına leke düşürdükleri için kapıdan içeri sokmadığımız bir kesim de aleyhimize çok uğraştı. Selamlar olsun. Kendi içimizde bulunup bugün iyi bir zafer kazanan UBP’nin kutlama törenlerinde bulunan arkadaşıma çok selamlarımı gönderirim” dedi.
Konuşmasında seçime katılım oranına da değinen Serdar Denktaş, seçime katılmayan %40’lık bir kesim olduğunu, bunda boykot çağrılarının etkisi olabileceğini belirtti ve gelecek seçimlere halkın daha duyarlı olması, iradeyi sandığa yansıtması ve ülkenin yeniliğe geçmesi fırsatını kullanması gerektiğine dikkati çekti.
Koalisyonla ilgili bir soruya karşılık ise Serdar Denktaş, bunu konuşmak için çok erken olduğunu ancak sonuçlar netleşince konuşulabileceği yanıtını verdi.
- Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
- Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- Lefkoşa Sosyal Sigortalar Bugün Grevde
- Güzelyurt’Ta Soygun!
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- » Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- » Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- » Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- » Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- » Erhürman, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Özgürgün, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
- » Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu Muhabiri Tutuklandı
- » Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
- » Hp: Sonuçlar Netleşince Açıklama Yapılacak
- » Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’Na Aykırı 16 Suç Tespit Edildi
- » Ysk Başkanı Şefik, Basına Açıklama Yaptı
- » Ktös,partilerin Eğitim Politikalarını Değerlendirdi
- » İskele’De Ertürk Dönemi
- » Mete Yolcu
- » Güreşte Genel Kurul Hazırlığı
- » Lefkoşa’Da Kanalizasyon Çalışması…
- » Ydü Sonunu Getiremedi 82 – 77
- » Şiddetli Fırtınalar Avrupa’Da Can Aldı!
- » Kıtob’Un 27’Nci Olağan Genel Kurulu Bugün Yapıldı
- » Daü’Nün Konuğu Cüneyt Çakır
- » Kaymaklı’Dan Sürpriz Karar
- » Esad Rejimi, Hava Saldırılarının Yanı Sıra Karadan Da Operasyon Başlattı
- » Macron’Dan Müttefiklere Eleştiri
- » Abd’Nin Kuzey Kore Gerginliği
- » İzle -Tartış Etkinliğinde “Ben Daniel Blake” Filmi
- » Ab’Den İsrail’E İdam Tepkisi
- » Kktc Ülkü Ocakları: Hiçbir Parti, Kurum Ve Aday İle Bağımız Yok
- » Abd’De Aşırı Soğuklar 16 Can Aldı
- » Dartsta İlk Devre Tamamlandı
- » Meteoroloji Dairesi Kuvvetli Sağanak Uyarısında Bulundu
- » Suudi Petrol Devi Anonim Şirkete Dönüştürülüyor
- » Ykp, Halkı Sandığa Gitmemeye Çağırdı
- » Derviş Kolcu Ocak’Ta
- » Ydü İle Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
- » İran, Abd’Yi Bm’Ye Şikayet Etti
- » İran: Rejim Karşıtı Gösteriler Sona Erdi
- » Fransa’Daki “Eleanor” Kasırgası
- » Çavuşoğlu: Rum Tarafı Çözüme Yanaşmıyor
- » Yarın Ve Cuma Günü Yağmur Bekleniyor
- » Geçitkale’De İki Ayda Üç Park Yapıldı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans