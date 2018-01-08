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Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz
08 Ocak 2018 Pazartesi Saat 08:44

Denktaş: Bu Sonucu Hak Etmediğimizi Düşünüyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Denktaş, konuşmasına UBP’yi kutlayarak başladı. Demokrat Parti olarak bu süreçte kendi üzerlerin

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Denktaş, konuşmasına UBP’yi kutlayarak başladı.

Demokrat Parti olarak bu süreçte kendi üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını belirten Denktaş ‘Son derece iyi bir kadroyla yola çıktık ve bu DP’nin özüne dönüşüdür demiştik. Elbette bu sonucu hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte geleceğe dönük birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi de biliyoruz’ dedi.

Seçime son derece iyi hazırlandıklarını ve iyi bir kampanya dönemi yaşadıklarını kaydeden Serdar Denktaş, Demokrat Parti’ye karşı bir algı operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

Denktaş ‘DP’yi en başarılı icraat döneminde baraj altı göstermeye çalışılan operasyona karşı hak etmediğimiz ama barajla alakası olmayan bir sonuçla bu yarışı bitiriyoruz. Gelecek dönem bizim için çok daha farklı olacak’ diye konuştu.

Denktaş, halkın kararına saygı duyduklarını da ifade ederek, bu kararı parti kurullarınca değerlendirip yeni bir anlayışla yola devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında, bazı kesimlere selam göndermek istediğini söyleyen Denktaş, “Partinin içinde yer alan geçmiş dönemlerde bu partiden nemalanan son icraat dönemimizde partinin adına leke düşürdükleri için kapıdan içeri sokmadığımız bir kesim de aleyhimize çok uğraştı. Selamlar olsun. Kendi içimizde bulunup bugün iyi bir zafer kazanan UBP’nin kutlama törenlerinde bulunan arkadaşıma çok selamlarımı gönderirim” dedi.

Konuşmasında seçime katılım oranına da değinen Serdar Denktaş, seçime katılmayan %40’lık bir kesim olduğunu, bunda boykot çağrılarının etkisi olabileceğini belirtti ve gelecek seçimlere halkın daha duyarlı olması, iradeyi sandığa yansıtması ve ülkenin yeniliğe geçmesi fırsatını kullanması gerektiğine dikkati çekti.

Koalisyonla ilgili bir soruya karşılık ise Serdar Denktaş, bunu konuşmak için çok erken olduğunu ancak sonuçlar netleşince konuşulabileceği yanıtını verdi.

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