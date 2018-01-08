Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 21:00 sıralarında, Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri isminin başharfi M.Ö. olan bir kişi Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilçe seçim kurulu adına yapılan canlı yayını iptal edip, kendisine ait cep telefonu ile izinsiz olarak canlı yayın yaptığı için kendisini uyaran ilçe seçim kurulu üyelerine ve görevli polislere direnmek suretiyle uygunsuz tavır ve davranışda bulunup, görevli polisi itmek suretiyle darp ederek görevini yapmasına engel oldu.

Söz konusu kişi tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.