Kesinleşen Milletvekilleri Bugün Ysk Tarafından Açıklanacak

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde görev alacak milletvekilleri belirlendi.

Karma oyların sayımının ardından kesinleşen milletvekilleri bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak.Ulusal Birlik Partisi, 6 ilçenin tümünde seçimi ilk sırada tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez 6 partili bir meclis oluşacak.

Buna göre UBP, CTP, HP, TDP, DP ve YDP meclise girmeye hak kazandı.

Meclise girecek milletvekillerini belirleyecek karma oyların sayımı ise tamamlandı.Yüksek Seçim Kurulu sonuçları bugün resmen açıklayacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, yeni seçim sisteminin sandık kurullarında görev yapanlara zor geldiğini belirterek, “6-7 saat geçmesine rağmen netice veremeyen çok sandık oldu” dedi.

Şefik, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın mevcut haliyle ilgili olarak da, “Bildiğim kadarıyla hemen hemen tüm partiler YSK’nın özellikle karma oylarla ilgili yorumuna katılmadı. Farklı olmasını bekliyorlardı. Şimdi, muhakkak bu yasayla ilgili değişiklik yapacak. Böyle bir beklentimiz var. Biz de bazı değişiklikler yapılmasını istiyoruz. Meclise, propagandanın ele alınması konusunda önerimiz de olmuştu” ifadelerine yer verdi.