2017’De Yoğun Bakıma Aylık 58 Ortalama İle Toplam 700 Hasta Kabul Edildi

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre 2017 yılında genel yoğun bakıma aylık 58 ortalama ile toplam 700 hasta kabul edildi. Yoğun bakım servisinin yıllık mortalitesi %31.2 olarak hesaplandı. Açı