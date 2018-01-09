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09 Ocak 2018 Salı Saat 13:08
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Yedidalga’da bugün 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.
Yedidalga’da bugün 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.
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