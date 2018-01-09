Dikkat Elektrik Kesintisi Var!

Yedidalga’da bugün 4 saat planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, 09.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden çevredeki tesis ve su pompaları da etkilenecek.