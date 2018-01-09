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Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme
09 Ocak 2018 Salı Saat 13:08

Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme

Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilciler, iki yılın ardından tekrar diyalog masasına oturdu. Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.İki ülke arasındaki sınır bö

Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilciler, iki yılın ardından tekrar diyalog masasına oturdu.

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz.” dedi.

Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında “aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini” vurguladı.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise “İki Kore’nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum.” ifadesini kullandı.Bu arada görüşmeler, Pyongyang yönetiminin balistik füze ve nükleer programı nedeniyle Kore Yarımadası’nda süren gergin atmosferde gerçekleşiyor.

Seul ile Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilcilerin katıldığı diyalog toplantılarında Güney Kore’de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’na Kuzey Kore’nin katılımının yanı sıra, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İki ülke arasında bugün başlayan görüşme, Aralık 2015’ten bu yana Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen ilk yüksek düzeyli toplantı olma özelliğini taşıyor.

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Güney Kore İle Kuzey Kore Arasında “Üst Düzey” Görüşme Haberi

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