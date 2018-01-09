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Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi
09 Ocak 2018 Salı Saat 13:08

Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi

Husiler ile geçen ay öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan "Yüksek Siyasi Konsey"in başkanı Salih es-Samad, El-Hudeyde'deki askeri saldırıların devam etmesi durumunda Kızıldeniz'd

Husiler ile geçen ay öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan “Yüksek Siyasi Konsey”in başkanı Salih es-Samad, El-Hudeyde’deki askeri saldırıların devam etmesi durumunda Kızıldeniz’deki uluslararası deniz taşımacılığını engelleme tehdidinde bulundu.

Husilere ait SABA haber ajansına göre Samad, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Sana’yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilci Yardımcısı Muin Şerim ile bir araya geldi.

El-Hudeyde kentindeki saldırıların devam etmesi durumunda stratejik seçenekleri uygulamaya sokacaklarını belirten Samad, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi çözüm çıkmaz yola girer ve El-Hudeyde’deki saldırılar devam ederse başka seçenekleri devreye sokarız ve bunun geri dönüşü olmaz. Kızıldeniz’deki uluslararası deniz taşımacılığının engellenmesi bu seçenekler arasındadır. Onlar gemileriyle bizim sularımızdan geçiyor, bizim halkımız ise açlıktan ölüyor. Eğer müzakere masasına oturmamızı istiyorlarsa biz anlaşmaya hazırız, bizi eskisinden farklı bulacaklar. Bu farklılık taviz verme konusunda değil akan kanın durması ve bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması konusundaki hassasiyetimizde ortaya çıkacak.”

BM’nin daha önce sunduğu ve Husilerin El-Hudeyde’den çekilmesini öngören plana benzer adımların vakit kaybı olduğunu savunan Samad, Husilerin BM ve söz konusu operasyonları düzenleyen ülkelerde barış konusunda bir ciddiyet görmesi durumunda müzakere masasına oturmayı istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin meşruiyeti olmadığını ve Temsilciler Meclisinin Yemen halkının tek meşru temsilcisi olduğunu ileri süren Samad, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed’in de kendilerini BM’ye güvenmemeleri ve hayal kırıklığına sevk eden olumsuz bir rol oynadığını kaydetti.

Yemen krizinin sadece siyasi yollarla çözülebileceği vurgusunu yapan BM Yemen Özel Temsilci Yardımcısı Şerim ise Hudeyde Limanı’nın insani yardımlar için önemli bir bölge olmasından dolayı açık kalmasını istediklerini aktardı.

Husiler, daha önce Kızıldeniz’de koalisyon güçlerine ait bazı gemileri hedef almıştı.

Öte yandan, Şerim, uluslararası meşruiyeti olmayan sözde Husi hükümetinin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref’le de bir araya geldi.

Şerim ve Şeref görüşmede, siyasi, ekonomik ve sosyal yönleriyle çatışmalara ilişkin gelişmeler, ülkedeki savaş ortamı ve abluka nedeniyle milyonlarca Yemenlinin yaşadığı zorlukları ele aldı. Sözde hükümetin Dışişleri Bakanı Şeref, adil siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Muin Şerim başkanlığındaki BM heyeti, Yemen’de barış sürecinin yeniden başlatılması için geçen hafta Sana’ya gelmişti. Söz konusu ziyaret, geçen sene eylül ayında göreve gelen Şerim’in Sana’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Husilerden “Kızıldeniz’De Uluslararası Taşımacılığı Engelleriz” Tehdidi Haberi

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