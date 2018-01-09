Semiye Şeytan, Erkek Arkadaşı Tarafından Av Tüfeği İle Vuruldu

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Erkek arkadaşı tarafından av tüfeği ile aracı içerisinde vurulan 31 yaşındaki Semiye Şeytan, ağır yaralandı.

Polis’ın BRT’ye verdiği bilgiye göre olay bugün saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Küçük Kaymaklı’da Eski Yaman Marketin arka kısmında Hamitköy’de sakin 31 yaşındaki Semiye Şeytan, aracı içerisinde bulunduğu bir sırada baş harfleri Ç.K olan erkek arkadaşı tarafından aracın dışından av tüfeği ile vuruldu.

Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından ağır yara aldı.

Olay sonucu ağır yaralanan Semiye Şeytan, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastenesine kaldırıldı.

Olay sonrası zanlı kaçtı… Polis’in yaptığı opearsyonda zanlı 24 yaşındaki Ç.K tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.