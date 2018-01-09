Özyiğit: Sonuçlar Beklediğimiz Gibi Olmadı

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de sonuçları değerlendirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sonuçların bekledikleri gibi olmadığını, bunları parti yetkili organlarında ve kendi içlerinde enine boyuna değerlendireceklerini belirtti.

Özyiğit, sol değerlere bağlı bir parti olarak sonuçları halkla da değerlendireceklerini ifade etti.

Sonuçların netleşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde değerlendirmelerini yaparak halkla paylaşacaklarını ifade eden Özyiğit, sonuçların hayırlı olmasını diledi.