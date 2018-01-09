Özgürgün’E Kutlama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ve Türkiye’ninKıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milletvekilliği Erken Genel Seçim sonucundan dolayı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 Ocak’ta gerçekleşenMilletvekilliği Erken Genel Seçiminde elde edilen seçim başarısından dolayı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü telefonda arayarak tebrik etti.