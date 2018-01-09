Seçimin Nabzı, Brt Mobil Uygulama İle Tutulacak

Milletvekilliği Erken Genel Seçiminin nabzı BRT Mobil Uygulaması ile tutulacak. Innovia Digital tarafından yazılımı gerçekleştirilen BRT Mobil Uygulama sayesinde "Seçim Özel" modülü ile canlı veriler paylaşılacak. BRT Mobil Uygu