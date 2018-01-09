Apple’Dan Yeni İtiraf: Tüm İos Cihazları Etkilendi

Geçtiğimiz haftalarda bazı iPhone cihazlarının bataryalarını bilerek yavaşlattığı ortaya çıkan ve bunun üzerine özür dileyen Apple’dan itiraf gibi yeni bir açıklama geldi.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatmıştı.

Apple’dan itiraf gibi yeni bir açıklama geldi. Resmi web sitesinde yayınlanan bir bildiride Apple, tüm Mac ve iOS cihazlarının hem Meltdown hem de Spectre’den etkilendiğini söyledi. Bu açıklama ile iPhone, iPad ve Apple bilgisayarlarının Meltdown ve Spectre’den etkilendiğini resmi olarak ilk kez açıklandı. Apple aynı açıklamada Mac bilgisayarlar, Apple TV’ler, iPhone’lar ve iPad’ler için en yeni işletim sistemi güncellemelerinin kullanıcıları Meltdown saldırısına karşı koruduğunu ve cihazları yavaşlatmadığını ekledi.

Apple’ın iPhone’ları bilerek yavaşlattığı haberi geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Bu haberin ardından şirkete ilk kişisel dava ilerleyen günlerde açılmıştı.

Ancak şirket, son zamanların en büyük tazminat davası ile karşı karşıya. iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple’a 1 trilyon dolarlık dava açılıyor.