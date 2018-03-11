Baf Direnişi Ve Şehitleri Anılıyor

Baf direnişi ve direnişte şehit düşenler bugün düzenlenecek törenle anılacak.Baf direnişi ve şehitlerini anma için yapılacak tören, saat 10.00’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılaması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.