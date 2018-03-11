Devlet Hayvan Satışı Yapacak

Devlet üretme çiftlikleri , kasaplık hayvan satışı yapacak.Devlet Üretme Çiftlikleri, 15 baş tosun, 60 baş erkek kuzu, 5 baş koç, 5 baş teke, 5 baş keçi ve 10 baş koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Tekliflerin en geç 16 Mart Cuma günü saat 11.00’e kadar Şehit Doğuş Uran Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği ifade edilerek, geç giden tekliflerin dikkate alınmayacağı duyruldu.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilerek, ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılabileceği, ihaleyi kazananların ise en geç 23 Mart tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 23 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği vurgulanarak, kasaplık satışına sunulan hayvanların MARGO Çiftliğinde görülebileceği kaydedildi.