Simit Kampanyası Gazimağusa’Da

Kanser Hastalarının tedavisine destek olmak amacıyla başlatılan “Bir Simit Al, Kanser Hastalarına Sen De Yardım Et” kampanyası, Lefkoşa ve Girne’nin ardından dün Gazimağusa’ya taşındı. Küçükuncular Grup Direktörü Erdinç Küçükuncular’ın başlattığı kampanyaya dün Kanser Hastaları Yardım Derneği gönüllüleri de katıldı.

Kampanyada dün simit satışlarına yoğun ilgi gösterildi ve 20 bin TL’lik satış yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, böylesi bir farkındalık ve destek kampanyası düzenlediği için Küçükuncular Grup Direktörü Erdinç Küçükuncular’a teşekkür etti.Kanserle mücadelede sıkıntıların olduğunu bildiklerini ve aileleri darmadağın edecek travmalar yaşandığını gördüklerini ifade eden Başkan Arter, hastalıkla mücadelede maddi anlamda sıkıntı yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne desteğin devam edeceğini , konunun toplumsal dayanışma gerektirdiğini ifade etti.