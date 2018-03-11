Suudi Arabistan’da Kadınlar Günü’nde Tarihi Koşu

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde dün koşu etkinliği düzenlendi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın ılımlı İslam açıklamasının ardından ülkede tarihi bir gün daha yaşandı. Kentin tarihi el-Balad bölgesinde koşuya çıkan kadınların şalvar biçiminde giydiği koşu kıyafetleri ile saçlarını daha gevşek kapatmaları dikkat çekti.