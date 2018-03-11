Abd’den İthal Çelik Ve Alüminyuma Ek Gümrük Vergisi Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalı gümrük vergisi kararı için Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde, “Bugün aldığımız kararlar, bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu.” dedi.

ABD’nin çelik ve alüminyum endüstrilerinin uzun yıllardır diğer ülkeler tarafından hedef alındığını kaydeden Trump, güçlü çelik ve alüminyum endüstrilerinin ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Trump, “Sonunda uzun süredir devam eden sorunu çözmek için adım atıyoruz. Bugün ABD’nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, ABD’ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan “gerçek dostlara” büyük esneklik gösterileceğini ifade eden Trump, söz konusu tarifelerin en az 15 gün daha yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.

Trump, ABD’nin 9 ay süren soruşturma sonucunda çelik ve alüminyuma getirmeye karar verdiği gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık olduğunu belirtirken, “ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek.” dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’ı çelik ve alüminyuma yönelik tarifelere yönelik alternatif arayan ülkelerle müzakere etmek için görevlendirdiğini bildiren Trump, Kanada ve Meksika’ya süren NAFTA müzakereleri nedeniyle şu an itibarıyla söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Başkan Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini arttırma kararına karşı çıktılar ve kararın kötü bir küresel ticari savaşa dönüşeceği uyarısında bulundular. IMF Başkanı Christine Lagarde, uluslararası ticaretin bu tür kararlarla sorgulanır hale gelmesinin büyüme rakamlarında, ticari rakamlarda düşüşlere neden olacağı uyarısında bulundu. Lagarde, “Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak arttırılmasıyla beslenen bir savaştan kimse kazançlı çıkamaz” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, “Ticaret savaşları kötüdür ve kaybetmek çok kolaydır. Bu yüzden, Atlantik’in her iki yakasındaki siyasilerin, sorumluluk sahibi şekilde davranmalarını gerektiğine sonuna kadar inanıyorum” diye konuştu.

Tusk, ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen vergi kararını uygulamaya koyması durumunda, AB ülkelerinin de ABD’den ithal ettikleri, Harley Davidson motosikletler, burbon içkiler, jean giysiler, bazı meyve suları ve meyveler gibi ünlere ek vergiler koyabileceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili olarak “Bu adımı esefle karşılıyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

AB ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için “misilleme” yapılacağını belirten Juncker, “Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz.” ifadesine yer verdi.

ABD Ticaret Bakanlığının yaklaşık 3 hafta önce Beyaz Saray’a sunduğu raporda, hem çelik, hem alüminyum ithalatını azaltmak için 3’er alternatif önerilmişti.

Çelik için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi. 2’nci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye’nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda ayrıca, tüm ülkelere 2017’de ithal ettiklerinin yüzde 63’ü düzeyinde kota getirilmesi teklif edilmişti.

Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde 7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam’dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulanması 2’nci alternatif olarak önerilmişti. Tüm ülkelere 2017’de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7’si düzeyinde kota getirilmesi ise 3’üncü alternatif olmuştu