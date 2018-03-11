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“Medya-Çalışma Bakanı Buluşması” Düzenleniyor
09 Mart 2018 Cuma Saat 09:24

“Medya-Çalışma Bakanı Buluşması” Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 22 Mart Perşembe akşamı  ‘Medya-Çalışma Bakanı Buluşması’ düzenliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de katılacağı  etkinlikte basın ve basın emekçilerinin sorunları tart

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 22 Mart Perşembe akşamı  ‘Medya-Çalışma Bakanı Buluşması’ düzenliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de katılacağı  etkinlikte basın ve basın emekçilerinin sorunları tartışılacak.

22 Mart Perşembe akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alacak etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Medya-Çalışma Bakanı buluşmasının önemine işaret ederek, basın emekçilerine etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

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