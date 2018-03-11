Cumhurbaşkanlığı’Ndaki Resepsiyonda Kadınlar Ağırlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı avlusunda saat 18.30’daki etkinliğe soğuk havaya rağmen yoğun ilgi olurken, Cumhurbaşkanı Akıncı konukları kapıda karşılayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı resepsiyonda yaptığı konuşmada, kadının emek, alın teri ve uğraş anlamına gelen, hayatın her alanında var olan ve emeğini esirgemeyen kutsal bir varlık olduğunu söyledi.

Akıncı, bu yıl kadına yönelik şiddeti konu alan “Mor” isimli oyunun Türkiye’den sanatçıların davet edilmesiyle KKTC’de sahnelendiğini söyleyerek, önemli bir etkinlik olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın iki konseri olduğunu hatırlatan Akıncı, kadın bir şef önderliğinde sahne alacak orkestrayı da bu çaba nedeniyle kutladığını kaydetti.

Kadınlar Günü resepsiyonlarına sosyal bir olay olarak baktığını söyleyen Akıncı, kendileri için de güzel bir vesile olduğunu, kadın sorunlarını çok iyi bildiğini, bu sorunların azaltılması ve tüm dünya ve toplumda kadınların layık olduğu yere gelebilmesi için emeği esirgemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı”nın eşi Meral Akıncı da, kadınlarla Cumhurbaşkanlığındaki etkinlikte buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, BM’nin kadınlarla ilgili mesajını okudu.

“Şimdi zamanıdır, zaman şimdidir” diyen Meral Akıncı, bu yıl kadın hakları, eşitlik ve adalet için küresel bir hareketlenmenin söz konusu olduğunu belirtti.

Dünyanın çeşitli yerlerinde ayrımcılık, şiddet ve cinsel tacize maruz kalan kadınların bu mücadelede değişim yaratmak ve bu ivmeyi harekete geçirmek, kadın haklarını talep etmek için 8 Mart’ı fırsat olarak gördüğünü kaydeden Akıncı, kırsal kesimdeki kadınların ayrımcılığa ve cinsiyet eşitsizliğine daha fazla maruz kaldıklarını anlattı.

Dünya üzerindeki toprakların yüzde 20’sinden azının kadınlara ait olduğunu ifade eden Akıncı, kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkının kentlerde yüzde 23, kırsal alanlarda yüzde 40’lara ulaşabildiğini aktardı.

Kırsalda yaşayan kadınların her türlü hizmetten, sosyal korumadan ve iyi iş olanaklarından mahrum olduklarını kaydeden Meral Akıncı, kırsal kesimde yeterli yaşam standartlarını sağlamak için beslenme, eğitim, iş, sağlık, üreme ve cinsel sağlık alanlarında acil eylemlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.