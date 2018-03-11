Erhürman: İşçi, Emekçi Kadınların sorunlarına daha fazla eğilmeliyiz

Başbakan Tufan Erhürman, işçi, emekçi kadınların sorunlarına daha fazla eğilmek gerektiğini vurguladı.

Elbirliğiyle, kadınların daha da güçlü konuma getirilmesinin gerekliliğine işaret eden Erhürman, “Kadınların girişimciliğini desteklemek için özel projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Gülten Feridun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette konuşan Feridun, gerek Başbakan Erhürman’ı yeni görevinden dolayı kutlamak ve gerekse 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, öncelikle Başbakan’ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Gün dolayısıyla ziyaretler yaparak Kadınlar Günü’nü kutladıklarını anlatan Feridun, Meclisteki kadın sayısının 9’a çıkmasından duydukları memnuniyete işaret ederken, gelecek seçimlerde kadın milletvekili sayısının 15’i bulması temennisinde bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman da, 63 yılını dolduran ve yıllardır bu alandaki mücadelede öncülük ettiğine işaret ettiği Kadınlar Birliği ile bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, ”Öncü olmak kolay değil” dedi.

Gelinen aşamada kadınların pek çok alanda daha aktif olduğunu, kadın örgütlerinin sayısının da arttığını belirten Erhürman, öte yandan ağır şartlarda çalışan emekçi işçi kadınların da bulunduğuna dikkat çekti.

Gün dolayısıyla bugün Güzelyurt’ta portakal paketleme tesislerini ziyaret ederek oradaki emekçi kadınlarla bir araya geldiğini anımsatan Erhürman, oradan bakınca daha çok yol katedilmesi gerektiğini gördüğünü söyledi.

Erhürman, oradaki kadınların çalışma şartlarının ağır olduğunu, mevsimlik işçi olarak çalıştıkları için sosyal sigorta konusunda sıkıntılar da yaşadıklarını anlatarak “İnsan üzülüyor, kolay değil” dedi.

Başbakan Erhürman, bir yandan meclisteki kadın milletvekili sayısının artırılması, kadınların daha çok görevler üstlenmeleri ve kadın girişimcilerin sayısının artırılması için destek ve teşvik gerekirken, bir diğer yandan da yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayan işçi emekçi kadınların sorunlarına daha fazla eğilmek gerektiğini vurguladı.

“Onlar gerçekten biraz da toplumun görünmeyenleri gibi yaşıyorlar, esas oralarda toplumun kanayan yaraları var” diyen Erhürman, dolayısıyla gerek siyasetçiler ve gerekse sivil toplumun bu sorunlara daha çok eğilmeleri gerektiğine işaret etti.

Erhürman, “Bazen bazı kesimlerin seslerini duyurmaları, başka bazı kesimlerin seslerini duyurmalarından daha güç olabiliyor. Hep birlikte elbirliğiyle kadınlarımızı daha da güçlü konuma getirmemiz lazım, kadınların girişimciliğini desteklemek için özel projeler üzerinde çalışıyoruz. Birçok kadın, aslında eğer destek verebilirsek, teşvik edebilirsek en az erkekler kadar girişimcilik alanında başarılı olacak yeteneğe de, birikime de, çalışma azmine de sahip. Dolayısıyla bu kesimi özel olarak teşvik edeceğiz. Daha çok kadın girişimci olsun ülkemizde, daha çok kadın hem kendi ekmek parasını çıkarsın, hem de işveren durumuna gelerek istihdam yaratsın. ”

Kadınların toplumun yüzde 50’sini oluşturduğuna işaret eden Erhürman, “Hiçbir halk toplumun yüzde 50’sin, atıl durumda bırakarak veya yüzde 50’sinin potansiyelinden yeterince yararlanmayarak tam olarak kalkınma hedefine ulaşamaz” şeklinde konuştu.