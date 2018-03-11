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Maronitlerin Kktc’Deki Köylerine Dönmesine Yönelik Çalışmalar
10 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:43

Maronitlerin Kktc’Deki Köylerine Dönmesine Yönelik Çalışmalar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşüne yönelik devam eden çalışmaların koordinasyonu için, 2018 bütçesinin Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmasının ardından, yeni hükümetle üst düzey bir toplantı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşüne yönelik devam eden çalışmaların koordinasyonu için, 2018 bütçesinin Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmasının ardından, yeni hükümetle üst düzey bir toplantı yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, KKTC’deki köylerine dönüşleri için geçtiğimiz Temmuz ayında siyasi karar alınan Gürpınar’lı Maronitleri temsilen bir heyeti bugünkü kabulünde, yürütülen çalışmalarda gelinen aşamayı anlattı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, erken genel seçimlerin araya girmesi, yeni hükümetin oluşması ile 2018 bütçesinin onayının ardından, çalışmaların ilerletilmesi için girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabulde Maria Emmanuel, Yiannakis R. Emmanuel, din adamı Skenter Joseph, John A. Emmanuel, Antonis Emmanuel ve Michalis Hadjiroussos yer aldı.

Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşlerini sağlamak için siyasi karar, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında 27 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan üst düzey toplantıda alınmıştı.

Maronitlerin köylerine geri dönmesine imkân yaratacak düzenlemeler için çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Büyükelçilik müsteşarları ve askeri yetkililer ile koordinasyon içinde ilerletiliyor.

Bu kapsamda mevzuata ilişkin gerekli düzenlemeler başta olmak üzere, kararın hayata geçmesi için bir yol haritası ve uygulama takvimi oluşturulmuştu.

Bütçenin geçmesinin ardından çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor.

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