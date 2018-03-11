11 Mart 2018 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kalıcı Barınaklar Çözüm Değil
10 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:43

Kalıcı Barınaklar Çözüm Değil

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Güzelyurt Belediyesi’nden sokak hayvanları için düzenleme yapmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, dün Güzelyurt Açık Pazar bölgesinde bazı sokak köpeklerinin zehirlendiği belirtil

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Güzelyurt Belediyesi’nden sokak hayvanları için düzenleme yapmasını istedi.

Dernekten yapılan açıklamada, dün Güzelyurt Açık Pazar bölgesinde bazı sokak köpeklerinin zehirlendiği belirtilerek önlem alınmazsa bunun gibi olayların önüne geçilemeyeceği belirtildi.

“Güzelyurt’ta sokak hayvanları barınma ve beslenme konusunda çeşitli zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedir” denilen açıklamada, Güzelyurt’ta hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçları için yapılmış özel bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

“Modern şehircilik anlayışında kabul edilen kedi evleri ve köpekler için şehir içinde yapılmış özel barınma kulübeleri ve besleme noktaları bulunmamaktadır” denilen açıklamada Güzelyurt Belediyesi göreve çağırıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güzelyurt Belediyesi’nin, şehrin çeşitli yerlerinde hayvanlara barınak yeri sağlaması gerekmektedir. Böylece hayvanlar hem barınacak yer bulmuş olacak hem de belirli noktalardaki kümelenme durumuna çözüm bulunmuş olacaktır. Tüm hayvanların bir araya toplandığı, kafesler içine alınarak yalnızlığa ve ölüme terk edildiği, ‘hayvan hapishanesi’nin diğer adı olan kalıcı barınaklar ise bize göre bir çözüm yolu değil, hayvanlara eziyet etmenin bir aracıdır. Rehabilitasyon merkezlerinin amacı; sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanması ve kısırlaştırılmasını sağlayıp nekahet döneminden sonra alındığı yere geri bırakmaktır. Böylece hayvanlar aracılığı ile yayılan hastalıkların önüne geçilebilecek, ayrıca sokak hayvanlarının şiddet görmesi ve hastalıklar nedeniyle ölümleri önlenebilecektir.”

Bu haber toplam 18 defa okunmuştur
Kalıcı Barınaklar Çözüm Değil Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans