Kalıcı Barınaklar Çözüm Değil

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Güzelyurt Belediyesi’nden sokak hayvanları için düzenleme yapmasını istedi.

Dernekten yapılan açıklamada, dün Güzelyurt Açık Pazar bölgesinde bazı sokak köpeklerinin zehirlendiği belirtilerek önlem alınmazsa bunun gibi olayların önüne geçilemeyeceği belirtildi.

“Güzelyurt’ta sokak hayvanları barınma ve beslenme konusunda çeşitli zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedir” denilen açıklamada, Güzelyurt’ta hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçları için yapılmış özel bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

“Modern şehircilik anlayışında kabul edilen kedi evleri ve köpekler için şehir içinde yapılmış özel barınma kulübeleri ve besleme noktaları bulunmamaktadır” denilen açıklamada Güzelyurt Belediyesi göreve çağırıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Güzelyurt Belediyesi’nin, şehrin çeşitli yerlerinde hayvanlara barınak yeri sağlaması gerekmektedir. Böylece hayvanlar hem barınacak yer bulmuş olacak hem de belirli noktalardaki kümelenme durumuna çözüm bulunmuş olacaktır. Tüm hayvanların bir araya toplandığı, kafesler içine alınarak yalnızlığa ve ölüme terk edildiği, ‘hayvan hapishanesi’nin diğer adı olan kalıcı barınaklar ise bize göre bir çözüm yolu değil, hayvanlara eziyet etmenin bir aracıdır. Rehabilitasyon merkezlerinin amacı; sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanması ve kısırlaştırılmasını sağlayıp nekahet döneminden sonra alındığı yere geri bırakmaktır. Böylece hayvanlar aracılığı ile yayılan hastalıkların önüne geçilebilecek, ayrıca sokak hayvanlarının şiddet görmesi ve hastalıklar nedeniyle ölümleri önlenebilecektir.”