Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afrin Harekatı’nın Zor Kısmı Sona Erdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin Harekatı’nın zor kısmının sona erdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Kent merkezine yöneldik” dedi.

Çavuşoğlu Almanya basınana verdiği demeçde, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la yaptığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldıklarını söyledi.

Ayrıca bunun için çalışma grupları kurduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile 19 Mart’ta görüşeceğini de bildirdi.

Dışişleri Bakanı, “ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikede mi?” sorusunu ise “Hiç kimse bizi NATO’dan çıkaramaz. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin eşit ortak olduğunu anlamalıdır” diye yanıtladı.

Bu arada, TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’in doğusunda, ilçe merkezine bağlı 2 köyü daha teröristlerden kurtardığını açıkladı.