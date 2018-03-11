11 Mart 2018 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mağlubiyetle Start Verdik
10 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:45

Mağlubiyetle Start Verdik

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bosna’daki ilk maçında KKI Vrbas takımına 81 – 62 mağlup oldu Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’in Banjaluka kentine giden Kuzey Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bosna’daki ilk maçında KKI Vrbas takımına 81 – 62 mağlup oldu

Bu haber toplam 19 defa okunmuştur
Mağlubiyetle Start Verdik Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Mağlubiyetle Start Verdik
Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bosna’daki ilk maçında KKI Vrbas takımına 81 – 62 mağlup oldu Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’in Banjaluka kentine giden Kuzey Kıbrıs ...
Mağlubiyetle Start Verdik
Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bosna’daki ilk maçında KKI Vrbas takımına 81 – 62 mağlup oldu Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’in Banjaluka kentine giden Kuzey Kıbrıs ...
Atatürk Ve Necati Taşkın İlkokulu Şampiyon
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol final maçları dün oynanırken kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar final karşılaşmasında Ağırdağ İl...
Atatürk Ve Necati Taşkın İlkokulu Şampiyon
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol final maçları dün oynanırken kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar final karşılaşmasında Ağırdağ İl...
Dtb U11 Antalya’Da
Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi Antalya'da yapılacak olan WOW KREMLIN CUP Turnuvasına katılmak üzere dün adadan ayrıldı. Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi Kafilesinde 18 sporcu ve 3antrenor ve yönetici yer aldı. 9-11 Mart 2018 ta...
Dtb U11 Antalya’Da
Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi Antalya'da yapılacak olan WOW KREMLIN CUP Turnuvasına katılmak üzere dün adadan ayrıldı. Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi Kafilesinde 18 sporcu ve 3antrenor ve yönetici yer aldı. 9-11 Mart 2018 ta...
Filede Ydü Seriyi Eşitledi
Voleybol büyük erkekler play-off yarı final maçında Çamlıkspor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mağusa Arena’da karşı karşıya gelen iki takım maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Çamlıkspor maçı ka...
Filede Ydü Seriyi Eşitledi
Voleybol büyük erkekler play-off yarı final maçında Çamlıkspor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mağusa Arena’da karşı karşıya gelen iki takım maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Çamlıkspor maçı ka...
Ydü, Ormanspor’U Ağırlıyor
Kadınlar Eıroleuagede Final Four’a yükselen YDÜ Kadın Basketbol Takımı, lider konumda olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında OGM Ormanspor’u konuk edecek. Karşılaşma bugün KKTC saati ile 15.30, TSİ ile 16.30...
Ydü, Ormanspor’U Ağırlıyor
Kadınlar Eıroleuagede Final Four’a yükselen YDÜ Kadın Basketbol Takımı, lider konumda olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında OGM Ormanspor’u konuk edecek. Karşılaşma bugün KKTC saati ile 15.30, TSİ ile 16.30...
Laü Deplasmanda Lideri Yendi (67-76)
Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük erkekler basketbol liginin 13.haftasındaki Şampiyonluğun iki iddialı ekibi YDÜ ile LAÜ arasındaki mücadeleyi LAÜ son periyottaki oyunu ile 76-67 kazandı. LAÜ’de Doğukan attığı 21 sayı ile sahanın yıl...
Laü Deplasmanda Lideri Yendi (67-76)
Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük erkekler basketbol liginin 13.haftasındaki Şampiyonluğun iki iddialı ekibi YDÜ ile LAÜ arasındaki mücadeleyi LAÜ son periyottaki oyunu ile 76-67 kazandı. LAÜ’de Doğukan attığı 21 sayı ile sahanın yıl...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans