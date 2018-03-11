Atatürk Ve Necati Taşkın İlkokulu Şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol final maçları dün oynanırken kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar final karşılaşmasında Ağırdağ İlkokulu’nu 3-2 yenen Atatürk İlkokulu şampiyon olurken üçüncülük maçında ise Necati Taşkın İlkokulu Haspolat İlkokulu’nu 7-5 yenerek üçüncü oldu.

Erkekler final maçında ise Necati Taşkın İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu’nu 9-8 yenerek şampiyon olurken üçüncülük maçında da Levent İlkokulu Dikmen İlkokulu’nu 7-5 yenerek üçüncü oldu. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Kızlar

1.Atatürk İlkokulu

2.Ağırdağ İlkokulu

3.N.Taşkın İlkokulu

4.Haspolat İlkokulu

Erkekler

1.N.Taşkın İlkokulu

2.Yakın Doğu İlkokulu

3.Levent İlkokulu

4.Dikmen İlkokulu