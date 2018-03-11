Dtb U11 Antalya’Da

Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi Antalya’da yapılacak olan WOW KREMLIN CUP Turnuvasına katılmak üzere dün adadan ayrıldı.

Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi Kafilesinde 18 sporcu ve 3antrenor ve yönetici yer aldı. 9-11 Mart 2018 tarihleri arasında 7mac oynayacak olan takımınız 12 Mart pazartesi günü ülkeye geri dönecek. Ailelerinde yoğun katılımı ile gerçekleşen bu organizasyona ilerleyen günlerde diğer yas gruplarındaki sporcuların katılımları ile davam edeceği açıklandı.