Filede Ydü Seriyi Eşitledi

Voleybol büyük erkekler play-off yarı final maçında Çamlıkspor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi.

Mağusa Arena’da karşı karşıya gelen iki takım maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Çamlıkspor maçı kazanarak finale kalabilmek için Yakın Doğu Üniversitesi ise şansını son maça taşımak için mücadele etti.

5 setlik maçın sonunda Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 3-2 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi ve final şansını son maça bıraktı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Çamlıkspor arasında oynanacak serinin son maçı Çarşamba günü Lefkoşa’da oynanacak ve kazanan takım finale yükselecek.

Yarı finalin öteki maçında ise Vakıflar ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Salı akşamı karşı karşıya gelecek.