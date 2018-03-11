Laü Deplasmanda Lideri Yendi (67-76)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük erkekler basketbol liginin 13.haftasındaki Şampiyonluğun iki iddialı ekibi YDÜ ile LAÜ arasındaki mücadeleyi LAÜ son periyottaki oyunu ile 76-67 kazandı. LAÜ’de Doğukan attığı 21 sayı ile sahanın yıldızı oldu.

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Salih Işık, Burak Pehlivan

YDÜ: Alp, Kaan, Anderson, Arif, Halil, İhsan, Berkem, Ahmet, Arda, Mısınoviç, Görkem, Burak

LAÜ: Jovante Douglas, Mehmet, Kemal, Doğukan, Hasan, Nemanja Monojloviç, Hasan İçer, Aytaç, Ben Lawson, Onat, Berk

Kıbrıs Vakıflar Bankası 13 hafta karşılaşmasında maça iyi başlayan taraf YDÜ oldu. İlk periyot boyunca hücumda daha etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotu 18-10 önde geçti. 2.periyotta önce oyunu dengeleyen LAÜ ardından hem savunmadaki agresifliği hem de hücumda daha sayı üretkenliğine bürününce LAÜ soyunma odasına 32-31 önde gitti. 2.yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi YDÜ oldu. Özellikle Halil ve Anderson ile rakip potada etkili olan Yakın Doğu üniversitesi karşısında LAÜ rakibine karşılık veremeyince 3.periyot 53-44 YDÜ’nün üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta sahada LAÜ fırtınası vardı. Son periyota 9 sayı geride başlayan LAÜ özellikle Doğukan ve Berk’in iyi oyununa yabancılarda katkı verince oyun hakimiyeti tamamen LAÜ’nün eline geçti. YDÜ ise son periyotta rakibi karşısında çok kötü bir performans ortaya koyunca LAÜ 9 sayı geride başladığı son periyotu 9 sayı önde tamamlayarak karşılaşmadan 76-67 galip ayrılmayı başardı.