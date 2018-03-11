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10 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:58
Trafik Kazası: 1’İ Ağır 4 Kişi Yaralandı
Girne Dağyolu girişinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, kazada 1’i ağır 4 kişinin yaralandığını, yar
Girne Dağyolu girişinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, kazada 1’i ağır 4 kişinin yaralandığını, yaralıların müşahede altına alındığını belirtti.
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