İran’Da Özel Türk Uçağı Düştü: 11 Ölü

İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding’e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan ve İstanbul’a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3’ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde düştüğü belirlenen jette, ilk belirlemelere göre 2’si pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.