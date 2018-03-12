Mersinlik Piknik Alanında Mart 9’U Pikniği Yapıldı

Geçitkale Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Mart 9’u pikniği bugün Mersinlik piknik alanında yapıldı.

İlginin oldukça yoğun olduğu piknikte vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek aileleriyle keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı.

Pikniğe katılanlar arasından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da vardı.

Etkinliğe, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mart 9’u pikniği geleneğinin çok eskilere dayandığını anımsatarak, düzenlenen pikniğe her yıl daha da fazla katılım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, her yıl Mart 9’unu doğanın uyanışını Mersinlikteyöre halkıyla birlikte karşıladıklarını ifade etti.

Baharın geldiğini, doğanın canlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, güzel duygularla geleceğe hep birlikte baktıklarını ifade etti.

Piknikte müzik dinletisi ve çocuklara yönelik etkinlikler de yer aldı.