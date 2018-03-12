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Girne Dağ Yolundaki Yol Çalışmalarının Yarın Tamamlanması Hedefleniyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çatalköy-Değirmenlik Yolu’nda süren yol çalışmalarının yarın tamamlanması; Salı günü de süreli kullanım sınırlamasının kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Çatalköy-Değirmenlik Yolu’nun daha güvenli bir hale gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilen Bakanlık açıklamasında, asfalt kemirme çalışmaları dün itibarıyla yolun Değirmenlik-Girne istikametinde 10’uncu kilometrede sürerken, yeni asfalt serim çalışmalarının da daha geriden devam ettiği kaydedildi.
Hava şartlarının elvermesi halinde yol çalışmalarının yarın tamamlanması Salı günü de süreli kullanım sınırlamasının kaldırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, çalışmalar tamamlandığında yolun deforme olmuş kısımlarının, zarar gören oto korkuluklar ve trafik levhalarının yenilenmiş olacağı ve yolun daha güvenli bir hale geleceği vurgulandı.
Açıklamada, “Bu doğrultuda herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması, özellikle yolun yapımında çalışanların can güvenliği adına yolu kullanan sürücülerin daha dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans