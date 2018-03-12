Ticari uyuşmazlıkların çözümü amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tanıtıldığı bir seminer düzenlendi.

Uzlaşım Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TAPS Projesi kapsamında düzenlenen seminerde ‘uzlaşım’ tekniklerinin uygulanması tartışıldı.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Uzlaşım Derneği uzmanları, ticari uyuşmazlıkların çözümünde uzlaşımın bir yöntem olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Uzlaşım Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin de sunum yaptığı seminerde, ticari uyuşmazlıkların çözümünde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılmasının işletmelere olan faydaları anlatıldı . Ayrıca, uyuşmazlıkların daha etkin, uygun maliyetli ve yönetilebilir bir biçimde çözülmesine destek olunabileceği ifade edildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan TAPS Projesi Takım Lideri Ryszard Kaminski’nin ardından TAPS Projesi Uzmanı Belkıs Şahinoğlu bir sunum yaptı. Şahinoğlu,

sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin yapılan araştırmaların yanı sıra, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak ‘uzlaşım’ tekniklerinin de kullanılabileceğini belirtti.

Seminerin devamında Kaminski, seminerin amacına ilişkin olarak uzlaşımda örnek çalışmalar aktardı.

Seminerin ikinci bölümünde, Uzlaşım Derneği Başkanı Nüket Gündüz, Uzlaşım Derneği’nin tarihçesi, üye profili, gerçekleştirilen projeler ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uzlaşım Derneği’nin eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Adalıer de, uzlaşım süreçlerini örneklerle destekleyerek anlattı.

Etkinliğin son bölümünde ise Uzlaşım Derneği Asbaşkanı Derviş Yaşar Baha’nın koordinasyonunda katılımcılara grup çalışması yaptırıldı.

Etkinlik, interaktif olarak görüş alışverişi ve soru cevaplarla tamamlandı.