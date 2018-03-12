Özel Türk Jeti İran’Da Düştü

İran televizyonu bir Türk jetinin düştüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden kalkan ve İstanbul’a giden jetin ülkenin güneybatısında düştüğü duyuruldu.

İran televizyonunun havacılık ve acil durum yetkililerine dayandırdığı habere göre uçak dağlık bir alana düştü ve alev aldı.

Reuters, uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, jetin Başaran Holding’e ait olduğunu duyurdu.