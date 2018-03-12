TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’de 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.

Yapılan açıklamada Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve KastelKeçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı KaneKauer köyünün terörden arındırıldığı belirtildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3291 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.